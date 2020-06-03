Galatasaray'dan Mario Mandzukic hamlesi! Devreye girdiler
Gelecek sezon, yoluna daha iddialı bir kadro ile devam etmek isteyen Galatasaray, gol yükünü tek başına çekemeyen Radamel Falcao'nun yanına bir forvet daha alacak. Daha önce de sarı kırmızılı takımın gündemine gelen Hırvat golcü Mario Mandzukic için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Koronavirüs sonrası tekrar futbola dönecek olan Avrupa futbolunda transfer haberleri başladı. İtalya basını Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya attı.
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