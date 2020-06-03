03 Haziran 2020, Çarşamba
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NBA tarihinin efsanesi Wes Unseld hayatını kaybetti

NBA'de 5 kez All Star olan, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de sezonun en değerli oyuncusu seçilen ve Baltimore'un efsane basketbolcusu , 74 yaşında yaşama veda etti.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020
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NBA TARİHİNİN EFSANESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

TARİHE GEÇEN İKİ OYUNCUDAN BİRİYDİ
ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

4 FİNAL OYNADI 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.

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