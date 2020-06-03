NBA tarihinin efsanesi Wes Unseld hayatını kaybetti
NBA'de 5 kez All Star olan, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de sezonun en değerli oyuncusu seçilen Washington Wizards ve Baltimore'un efsane basketbolcusu Wes Unseld, 74 yaşında yaşama veda etti.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.
TARİHE GEÇEN İKİ OYUNCUDAN BİRİYDİ
ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.
4 FİNAL OYNADI 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.
Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.
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