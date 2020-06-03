Hes Kablo Kayserispor'a kötü haber! Transfer yasağı gelebilir
Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a kötü haber. Başkan Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün transfer yasağı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Geçtiğimiz dönemlerde kulübümüzde kısa süre forma giyen Landry N'Guemo ve Mensah'ın bonservisini aldığımız ama halen ödeme yapmadığımız Atletico Madrid kulübü FIFA'ya şikayette bulundu. FIFA da haklı buldu. Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübüne ödeme yapmazsak transfer yasağı alacağız. İspanyol kulübü 3 dönem yasak talebinde bulunmuş" dedi.
Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübü ile avukatlar kanalıyla görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, "Her iki tarafa yapılacak ödeme de ağır. Hem futbolcudan hem de İspanyol kulübünden ödeme konusunda iyileştirme talebinde bulunduk. Hem indirim istedik hem ödeme kolaylığı istedik. Müzakere ediliyor. Bir şekilde anlaşacağımızı umut ediyorum. Aksi taktirde transfer yasağı cezası alacağız" diye konuştu.
Kayserispor kulübünün kurtuluşu için şirketleşmeye gidilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Gözbaşı, "Şirketleşme olursa, sermaye bulmak daha kolay olur. Hesaplar daha şeffaf olur. Gelir sağlamak daha kolay olur" açıklamasında bulundu.
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