03 Haziran 2020, Çarşamba
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Hes Kablo Kayserispor'a kötü haber! Transfer yasağı gelebilir

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren  Kayserispor'a kötü haber. Başkan , sarı kırmızılı kulübün yasağı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020
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KAYSERİSPOR'A KÖTÜ HABER! TRANSFER YASAĞI...

Kayserispor Başkanı , "Geçtiğimiz dönemlerde kulübümüzde kısa süre forma giyen Landry N'Guemo ve Mensah'ın bonservisini aldığımız ama halen ödeme yapmadığımız kulübü FIFA'ya şikayette bulundu. FIFA da haklı buldu. Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübüne ödeme yapmazsak yasağı alacağız. İspanyol kulübü 3 dönem yasak talebinde bulunmuş" dedi.

Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübü ile avukatlar kanalıyla görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, "Her iki tarafa yapılacak ödeme de ağır. Hem futbolcudan hem de İspanyol kulübünden ödeme konusunda iyileştirme talebinde bulunduk. Hem indirim istedik hem ödeme kolaylığı istedik. Müzakere ediliyor. Bir şekilde anlaşacağımızı umut ediyorum. Aksi taktirde transfer yasağı cezası alacağız" diye konuştu.

Kayserispor kulübünün kurtuluşu için şirketleşmeye gidilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Gözbaşı, "Şirketleşme olursa, sermaye bulmak daha kolay olur. Hesaplar daha şeffaf olur. Gelir sağlamak daha kolay olur" açıklamasında bulundu.

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