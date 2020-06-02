Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüs test sonuçları açıklaması geldi: Negatif çıktılar

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Fenerbahçe'de, futbolculara, teknik ve idari heyete yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."