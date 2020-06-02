02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüs test sonuçları açıklaması geldi: Negatif çıktılar

Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüs test sonuçları açıklaması geldi: Negatif çıktılar

Son dakika haberi... , corona virüs test sonuçlarını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; futbolculara, teknik ve idari heyete yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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FENERBAHÇE'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e TFF ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 'de, futbolculara, teknik ve idari heyete yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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