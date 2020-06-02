Son dakika: Medipol Başakşehir'den corona virüs açıklaması
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in futbol takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in futbol takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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