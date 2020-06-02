02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Medipol Başakşehir'den corona virüs açıklaması

Son dakika haberi... ekiplerinden 'in futbol takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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BAŞAKŞEHİR'DEN CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

ekiplerinden 'in futbol takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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