Nuri Şahin sezonu kapattı
Cumartesi günü oynanan Frankfurt maçında sakatlanan Nuri Şahin'in son durumu hakkında açıklama yapıldı. Kalçasından sakatlanan Nuri Şahin'in sezonu kapattığı belirtildi.
Almanya'nın Werder Bremen ekibinde forma giyen Türk futbolcu Nuri Şahin, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u ağırladıkları maçta sakatlanan Nuri Şahin'in sezonu kapattığını belirtti.
Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Kohfeldt, "Maalesef Nuri'nin kalçasından yaşadığı sakatlık düşündüğümüzden çok daha ağır çıktı." ifadesini kullandı.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.
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