02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Nuri Şahin sezonu kapattı

Nuri Şahin sezonu kapattı

Cumartesi günü oynanan Frankfurt maçında sakatlanan 'in son durumu hakkında açıklama yapıldı. Kalçasından sakatlanan Nuri Şahin'in sezonu kapattığı belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
NURİ ŞAHİN SEZONU KAPATTI

Almanya'nın ekibinde forma giyen Türk futbolcu , kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u ağırladıkları maçta sakatlanan Nuri Şahin'in sezonu kapattığını belirtti.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Kohfeldt, "Maalesef Nuri'nin kalçasından yaşadığı sakatlık düşündüğümüzden çok daha ağır çıktı." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA