Beşiktaş'tan flaş Mohamed Elneny kararı!
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kiraladığı Mohamed Elneny ile ayrılık kararı aldı. Kulüpten 600 bin euro alacağı bulunan Mısırlı oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.
Maaş indirimi önerisine olumlu yanaşmayan ve 600 bin euroluk alacağının tamamının ödenmesini isteyen Mısırlı ön liberonun bu konuda ısrarcı olduğu kaydedildi.
Bu gelişme sonrasında Elneny'yle de tıpkı Loris Karius'la olduğu gibi erken bir ayrılığın gelebileceği kaydedildi.
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