Beşiktaş'tan flaş Mohamed Elneny kararı!

Maaş indirimi önerisine olumlu yanaşmayan ve 600 bin euroluk alacağının tamamının ödenmesini isteyen Mısırlı ön liberonun bu konuda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Bu gelişme sonrasında Elneny'yle de tıpkı Loris Karius'la olduğu gibi erken bir ayrılığın gelebileceği kaydedildi.