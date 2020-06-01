Son dakika: Messi'den koronavirüs açıklaması

Messi, İspanya basınına yaptığı açıklamada, salgının futbolu saha içi ve dışında etkileyeceğini vurgulayarak, "Futbolun ve genel olarak hayatın bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Spor dünyasıyla ilişkili şirketlerin yaşayacağı finansal zorluklar, futbolu da mali olarak etkileyecek. Antrenmanlar ve maçlarda ise eskiden normal olan şeyler değişecek. Rutinlerin değişmesi, sporcular için zor bir durum olacak." ifadelerini kullandı.