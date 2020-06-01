Manchester United açıkladı: Odion Ighalo 31 Ocak 2021 tarihine kadar kalacak
İngiltere Premier Lig devi Manchester United, ara transfer döneminde Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattığını açıkladı. Nijeryalı oyuncu 31 Ocak 2021 tarihine kadar United forması giyecek.
İngiliz ekibi Manchester United, devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs'ta sona eren kiralık sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
30 yaşındaki futbolcu, Manchester ile 8 resmi karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Odion Ighalo kariyerinde Lyon, Udinese, Cesena, Granada, Watford ve Changchun YaTai takımlarında forma giydi.
30 yaşındaki futbolcu, Manchester ile 8 resmi karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Odion Ighalo kariyerinde Lyon, Udinese, Cesena, Granada, Watford ve Changchun YaTai takımlarında forma giydi.
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