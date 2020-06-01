Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye tepki
Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 86/87 sezonu hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Sarı kırmızılı camiadan yapılan açıklamada, "Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 1986-1987 sezonunun kendi hakları olduğu yönünde müracaatta bulunduklarını ifade etmesinin ardından bir açıklama yaptı.
"86/87 SEZONUNDA..."
Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin açıklamaları talihsizlik olarak yorumlandı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."
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