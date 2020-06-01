01 Haziran 2020, Pazartesi
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Paderborn-Borussia Dortmund maç sonucu: 1-6

Almanya futbol liginde bu sezon fırtınalar estiren , deplasmanda Paderborn’u 6-1 yendi. Dortmund'un gollerini 54. dakikada Thorgen Hazard, 57, 74 ve 90. dakikalarda Jadon Sancho, 74. dakikada Achraf Hakimi ve 89. dakikada Marcel Schmelzer attı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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BORUSSİA DORTMUND DEPLASMANDA RAKİBİNE ACIMADI

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 29. haftasında Benteler Arena'da düşme hattında bulunan Paderborn'a konuk oldu.

6-1 GALİP AYRILDI
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada , 54. dakikada Thorgen Hazard, 57, 74 ve 90. dakikalarda Jadon Sancho, 74. dakikada Achraf Hakimi ve 89. dakikada Marcel Schmelzer ile bulduğu gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Paderborn'un tek golünü penaltıdan 72. dakikada Uwe Hünemeier kaydetti.

Borussia Dortmund'un İngiliz oyuncusu Sancho, attığı ilk golden sonra formasının altına giydiği ve üzerinde "George Floyd için adalet" yazan tişörtü kameralara gösterdi ve ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren Floyd'u andı.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR
Borussia Dortmund bu galibiyetle, 67 puanla lider durumda bulunan 'in ardından 60 puanla 2'nci sıradaki yerini korudu. Paderborn ise 19 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmasında , sahasında Union Berlin'i 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 17. dakikada Florian Neuhaus, 41 ve 59. dakikada Marcus Thuram ve 81'inci dakikada Alassane Plea'dan geldi.

Union Berlin'in tek golünü ise 50. dakikada Sebastian Andersson attı.

Öte yandan bu karşılaşmada Borussia Mönchengladbach'ın siyahi futbolcusu Thuram, attığı golden sonra diz çökerek George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesine dikkati çekti ve bu olayı protesto etti.

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