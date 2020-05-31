Beşiktaş'ın yıldız ismi Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Açıklama geldi
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Milli futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.
Dorukhan, yaptığı paylaşımda ''Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak.'' sözlerini kullandı.
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