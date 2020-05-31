31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ın yıldız ismi Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Açıklama geldi

Beşiktaş'ın yıldız ismi Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Açıklama geldi

'ın genç yıldızı 'ye mi oluyor? Milli futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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DORUKHAN'DAN F.BAHÇE AÇIKLAMASI

hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş'ın futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe haberlerine açıklık getirdi.

Dorukhan, yaptığı paylaşımda ''Hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an tek amacım özlediğim formama kavuşmak.'' sözlerini kullandı.

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