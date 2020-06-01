01 Haziran 2020, Pazartesi
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Gaziantep FK'den flaş koronavirüs açıklaması: Negatif çıktılar

Geçtiğimiz günlerde corona virüs testlerinde pozitif vakalar olduğunu açıklayan Futbol Kulübünden yeni bir açıklama geldi. Kulüp, tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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GAZİANTEP FK'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Son dakika: Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'da Kovid-19 şoku! Antrenman iptal edildi SON DAKİKA: SÜPER LİG TEMSİLCİSİ GAZİANTEP FK'DA KOVİD-19 ŞOKU! ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ

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