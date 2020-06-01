Gaziantep FK'den flaş koronavirüs açıklaması: Negatif çıktılar
Geçtiğimiz günlerde corona virüs testlerinde pozitif vakalar olduğunu açıklayan Gaziantep Futbol Kulübünden yeni bir açıklama geldi. Kulüp, tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.
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