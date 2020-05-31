Beşiktaş'ta '10 numara' transfer gelişmesi!
Gelecek sezon 10 numara bölgesinde alternatif oyuncu isteyen Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önemli bir isim önerildi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh’ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle siyah beyazlı ekibin transfer listesine girdi.
Yeni sezon öncesinde takımda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bir yandan yollarını ayıracağı isimleri belirlerken diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunuyor...
MENAJERLER BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ
Bu doğrultuda hem kendi belirlediği hem de menajerlerin önerdiği isimler üzerinden girişimler yapan Kara Kartal'ın son olarak yeni bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo'yu hedefleri arasına eklediği bildirildi. 2015 yılında Porto'dan 2 milyon euro karşılığında Arap ekibine transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun, menajerler aracılığıyla Kartal'a önerildiği kaydedildi.
BİTİRİCİ BİR HÜCUMCU...
Fanatik'in haberine göre; Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Avrupa'ya geri dönüş hazırlıkları içerisinde bulunan Sambacı'nın, bedelsiz transfer olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, bu ismi hedefleri arasına eklediği kaydedildi. Al Hilal formasıyla geride kalan 6 sezonda 143 maça çıkıp 69 gollük performans ortaya koyan Carlos Eduardo, bu sezon da 19 kez görev yaptığı takımında rakip fileleri 11 kez sarsmıştı. 10 numara bölgesine ek olarak sol açıkta da forma giyebilen tecrübeli oyuncu, özellikle bitiricilik anlamında ön plana çıkıyor.
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