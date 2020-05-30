30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Başkan Kadir Dağlı açıkladı! Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor'a yakın

Son dakika haberine göre: 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları ile ilgili 'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın 'a transferinin ardından kanat oyuncuları ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, " konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

4 GOLE İMZA ATTI

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi. Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi 'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.

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