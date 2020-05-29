Son dakika: TFF'den flaş açıklama! İşte Süper Lig'in yeni kuralları
Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda uygulanacak talimatları açıkladı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakaların seyircisiz oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda uygulanacak talimatları açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Covid-19 Salgın Hastalığı Nedeniyle Tahkim Kurulu ve TFF Hukuk Kurullarının Yargı Sürecine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
TFF Yönetim Kurulunun 30.04.2020 tarih ve 30 sayılı toplantısında, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle Tahkim Kurulu ve TFF Hukuk Kurullarının karar alma sürecine ilişkin sürelerin ve Tahkim Kuruluna başvuru süresinin durdurulması uygulamasının uzatılması kabul edilerek;
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi uyarınca, TFF Yönetim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı itiraz edilen kararın tebliğinden ve TFF talimatlarının yayımından itibaren yedi gün olarak belirlenen Tahkim Kuruluna başvuru süresinin 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasının, Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına,
Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulları, Etik Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulunun toplantıları ile bu kurulların talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulmasının, bu kararın TFF internet sitesinde yayın tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına,
Tahkim Kuruluna başvuru ve yargılama sürecine ilişkin sürelerin durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlamasına
Karar verilmiştir."
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