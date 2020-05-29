Galatasaray'dan Ryan Porteous'a kanca! Ülkenin geleceği olarak gösteriliyor

Corona virüs arasından sonra yeniden lige başlamaya hazırlanan ve 3. sene üst üste şampiyonluk isteyen Galatasaray, gelecek planlarını da yapmaya başladı. Sarı kırmızılılarda ilk hedef İskoçya ligi takımlarından Hibernian'ın savunmacısı 21 yaşındaki Ryan Porteous.

İSKOÇYA'NIN GELECEĞİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

İngiliz ve ve İskoç medyasında yer alan haberlere göre; Cim Bom'un istediği Porteus için 'İskoçya'nın geleceği...' yorumları yapılıyor.



GALATASARAY'IN ÖNÜNDE İKİ ENGEL VAR

Ancak Galatasaray'ın önünde önemli 2 engel var. Bunlardan birincisi oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor ve Sarı Kırmızılılar oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa İskoçlara mutlaka bir bonservis bedeli ödemeli.



ALMAN KULÜPLERİ DE DEVREDE

İkinci engel ise genç stoperi isteyen sadece Galatasaray değil. İsmi verilmeyen birkaç Alman kulübü de Porteus için Hibernian'a teklif yaptığı iddia edildi.Galatasaray'ın oyuncuyu bu sezon birkaç maçta takip ettiği ancak başarılı stoper için İskoç kulübüne şu ana kadar bir teklifte bulunmadığı yönünde.