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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının tarihleri açıklandı

Süper Lig'in ardından 'nda oynanacak yarı final maçlarının da tarihleri açıklandı.. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini TFF duyurdu.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ AÇIKLANDI

'nda oynanacak yarı final maçlarının tarihleri belli oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini TFF açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftalardır merak edilen konular için resmi açıklamalarını bir bir yaparken, Ziraat Türkiye Kupası'nın da başlama tarihini duyurdu.

TFF'nin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu;

"6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir.

Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.

7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır."

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