Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının tarihleri açıklandı
Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının da tarihleri açıklandı.. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini TFF duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçlarının tarihleri belli oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Antalyaspor'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini TFF açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftalardır merak edilen konular için resmi açıklamalarını bir bir yaparken, Ziraat Türkiye Kupası'nın da başlama tarihini duyurdu.
TFF'nin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu;
"6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir.
Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır.
7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır."
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saray'dan Bakkal'ın yazdığı kitap hakkında suç duyurusu
- Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihler belli oldu
- Galatasaray aradığını İspanya'da buldu!
- Trabzonspor'dan bir transfer daha!
- Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
- Süper Lig'de küme düşme kalkacak mı?
- Lokomotiv Moskova'yı corona virüs vurdu!
- Avustralya'dan flaş karar! Temmuz ortasında...
- Fenerbahçe'den flaş Mauricio Isla kararı
- Beşiktaş corona virüs test sonuçlarını açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyahatte HES dönemi! HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile kimler seyahat edebilir
- Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...
- Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?
- MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları
- Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?
- Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?
- Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?