28 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Son dakika haberleri.. Türkiye Futbol Federasyonu, 'de 5 haftalık programı açıkladı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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SÜPER LİG'DE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

Detaylar gelecek..

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