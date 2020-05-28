Son dakika: Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs açıklaması
Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, bugün yapılan testler sonucunda 5 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ayrıca 3 futbolcunun da test sonucunun şüpheli olduğu ifade edildi.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve personellere 3'üncü kez koronavirüs testi yapıldı.
Bugün yapılan testle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor'un Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, 5 futbolcu ile 1 personelde sonucun pozitif çıktığını, 3 futbolcunun test sonucunun da şüpheli olduğunu bildirdi.
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