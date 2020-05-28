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Son dakika: Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberleri... Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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YENİ MALATYASPOR'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

BtcTurk Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, bugün yapılan testler sonucunda 5 futbolcu ve 1 personelde tespit edildiğini söyledi. Ayrıca 3 futbolcunun da test sonucunun şüpheli olduğu ifade edildi.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve personellere 3'üncü kez koronavirüs testi yapıldı.

Bugün yapılan testle ilgili konuşan Yeni Malatyaspor'un Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, 5 futbolcu ile 1 personelde sonucun pozitif çıktığını, 3 futbolcunun test sonucunun da şüpheli olduğunu bildirdi.

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