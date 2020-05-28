Fenerbahçe'den flaş Mauricio Isla kararı
Fenerbahçe, Şilili sağ bek oyuncusu Mauricio Isla ile ilgili flaş bir karar aldı. Sarı lacivertli yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyu kadro dışı bıraktı
Koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla, yönetimin izni ile daha sonra başlayan idmanlarda yer almazken, Şilili oyuncu ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmadı.
YÖNETİM KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fenerbahçe Kulübü'nün izin verdiği Isla, alınan karar açıklanana kadar takımla birlikte idmanlara çıkmamaya devam edecek. Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli faktör ücretinde indirime gitmemesi oldu. Yeni sezonda ülkesine dönmeyi planlayan Isla'nın, motive olamayacağını da düşünen sarı-lacivertli yönetim, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerini hak etmemesi için de kadroya alınmasına sıcak bakmıyor. Isla'nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar'ı ve yedek olarak da Murat Sağlam'ı oynatmayı planlıyor.
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