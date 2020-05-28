Lokomotiv Moskova'yı corona virüs vurdu!
Rusya ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'ya corona virüs darbesi. Takımda forma giyen 4 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.
Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan koronavirüse yakalanmıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.
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