28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Lokomotiv Moskova'yı corona virüs vurdu!

Lokomotiv Moskova'yı corona virüs vurdu!

Rusya ligi takımlarından 'ya corona virüs darbesi. Takımda forma giyen 4 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
LOKOMOTİV MOSKOVA'YI CORONA VİRÜS VURDU!

Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.

Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan koronavirüse yakalanmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA