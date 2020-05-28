Fenerbahçe'den Nuri Şahin atağı!

Fenerbahçe, daha bu sezon bitmeden yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Nuri Şahin, 2018 yılında transfer olduğu Werder Bremen'le sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli Takım'dan arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve taraflar kısa sürede prensip anlaşmasına vardı.