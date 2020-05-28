28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den Nuri Şahin atağı!

Fenerbahçe'den Nuri Şahin atağı!

Gelecek sezon kadrosunda daha fazla yerli isimlere yer vermek isteyen 'nin ilk hedefi . ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şahin'in, sarı lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'DEN NURİ ŞAHİN ATAĞI!

, daha bu sezon bitmeden yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. , 2018 yılında transfer olduğu 'le sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli Takım'dan arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve taraflar kısa sürede prensip anlaşmasına vardı.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA