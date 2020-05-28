Fenerbahçe'den Nuri Şahin atağı!
Gelecek sezon kadrosunda daha fazla yerli isimlere yer vermek isteyen Fenerbahçe'nin ilk hedefi Nuri Şahin. Werder Bremen ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şahin'in, sarı lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe, daha bu sezon bitmeden yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Nuri Şahin, 2018 yılında transfer olduğu Werder Bremen'le sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli Takım'dan arkadaşı olan Nuri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve taraflar kısa sürede prensip anlaşmasına vardı.
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