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Sofiane Feghouli'nin mutlu günü

Sar-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu , üçüncü kez baba olma heyecanını yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün dünyaya gözlerini açan bebeğine ise Mohamed ismi verdi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020
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SOFİANE FEGHOULİ'NİN MUTLU GÜNÜ

'ın Cezayirli yıldızı , üçüncü kez baba oldu.Sarı kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma heyecanını yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün dünyaya gözlerini açan bebeğine ise Mohamed ismi verdi.

Galatasaray kulübü, Feghouli için şu mesajı yayımladı:
"Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz."

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