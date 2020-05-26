26 Mayıs 2020, Salı
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Inter ve Atletico Madrid Edinson Cavani için yarışıyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız golcü 'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon sonu sözleşmesi sonra erecek olan yıldız futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve La Liga temsilcisi 'in devrede olduğu öğrenildi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve La Liga temsilcisi , PSG ile sözleşmesi sona erecek 'yi kadrolarına katmak için yarış halinde. Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Inter ve Atletico Madrid, Cavani'yi kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ
İtalyan temsilcisi 33 yaşındaki Cavani'ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Takımın forvet oyuncusu Lautaro Martinez'in transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Inter, Martinez'in boşluğunu Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Fransız ekibi ile sözleşmesi sona erecek Cavani için İtalya'dan gelen teklifin 3 yıllık olduğu ifade edildi.İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve La Liga temsilcisi Atletico Madrid, PSG ile sözleşmesi sona erecek Edinson Cavani'yi kadrolarına katmak için yarış halinde. Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Inter ve Atletico Madrid, Cavani'yi kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.

CAVANİ LA LİGA'YI İSTİYOR
Inter'in teklifinin yanı sıra Atletico Madrid de Uruguaylı golcü için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin devre arası transfer döneminde de Cavani için teklifte bulunduğu, ancak şu anda bonservis bedeli olmayacağı için transferin daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, tecrübeli golcünün de daha önce oynamadığı La Liga'da boy göstermeyi istediği yer aldı. Cavani daha önce İtalya'da Palermo ve Napoli formaları giymiş, ardından PSG'ye transfer olmuştu.

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