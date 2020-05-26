Wesley Sneijder adım adım Galatasaray'a
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder'in, Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.
Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'a Türkiye teklifi!
- Basketbolda önemli kararlar! İptal edildi
- Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
- Fenerbahçe'ye güzel haber! Aurelio'dan sonra o da geliyor
- Transferin gözdesi iddialara son noktayı koydu!
- Diagne yine çıldırttı: Nasıl transfer edersiniz?
- Türk futboluna damga vuracaklar!
- Tecrübeli kalecinin kaderi twitter anketine bağlı
- F.Bahçe koronavirüs test sonuçlarını duyurdu
- Dev kulüpler Cavani için savaşıyor!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hazırlıklar tamamlandı! İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
- Emeklilere yeni zamlar yolda! 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
- İhtiyaç sahiplerine müjde! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: Normalleşme sürecinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...
- Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?
- Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
- Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...
- 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?