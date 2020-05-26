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Wesley Sneijder adım adım Galatasaray'a

Bir dönem 'da forma giyen 'in, 'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020
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WESLEY SNEİJDER ADIM ADIM GALATASARAY'A

'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız , sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör 'in yardımcılarından 'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor! Yeni görevi ne olacak? SNEİJDER GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR! YENİ GÖREVİ NE OLACAK?

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