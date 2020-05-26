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Fenerbahçe'ye güzel haber! Mehmet Aurelio'dan sonra o da geliyor

, dün eski oyuncusu 'nun teknik ekibe katıldığını açıklamıştı. Yönetimin bu hamlesi sonrası sevinen taraftarlara bir güzel haber daha geldi. Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırmış milli yıldız da teknik ekibe katılacak.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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FENERBAHÇE'YE GÜZEL HABER! AURELİO'DAN SONRA O DA GELİYOR

'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı.

AURELİO RESMEN AÇIKLANDI
Sarı lacivertliler, eski oyuncusu 'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu.

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