Fenerbahçe'ye güzel haber! Mehmet Aurelio'dan sonra o da geliyor
Fenerbahçe, dün eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıklamıştı. Yönetimin bu hamlesi sonrası sevinen taraftarlara bir güzel haber daha geldi. Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırmış milli yıldız da teknik ekibe katılacak.
Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı.
AURELİO RESMEN AÇIKLANDI
Sarı lacivertliler, eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Basketbolda önemli kararlar! İptal edildi
- Tecrübeli kalecinin kaderi twitter anketine bağlı
- Hull City'de 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
- Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
- Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'a Türkiye teklifi!
- Transferin gözdesi iddialara son noktayı koydu!
- Türk futboluna damga vuracaklar!
- Euroleague iptal edildi mi? Flaş karar
- F.Bahçe koronavirüs test sonuçlarını duyurdu
- Diagne yine çıldırttı: Nasıl transfer edersiniz?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 27 Mayıs'ta o ürünler damga vuracak! Bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
- BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Haftanın indirimleri sürprizlerle dolu! Kamp ürünleri dikkat çekiyor...
- Bayramdan sonra şehirler arası yasak bitecek mi? 15 ilde seyahat yasağı ne zaman biteek? Giriş çıkış açıldı mı?
- Türkiye canlı harita! Koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Coronadan bugün kaç kişi öldü? 26 Mayıs korona tablosu
- Normalleşme süreci nasıl olacak? Bayramdan sonra nereler açılacak? Spor salonları, kütüphane, restoran ve kafeler...
- 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?
- Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
- Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?
- Son dakika! Kamuda idari izin ne zaman bitiyor? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman sona erecek?
- Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?
- THY son dakika: Uçuş tarihleri ertelendi! 2020 iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?