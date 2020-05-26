Mbaye Diagne yine çıldırttı: Nasıl transfer edersiniz?
Galatasaray'dan Belçika kulübü Club Brugge'e kiralık olarak giden ve ve beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne'ye sert eleştiri geldi. Belçika ekibinin efsane isimlerinden olan Gert Verheyen transfere tepki gsöterdi.
Club Brugge'ün efsane oyuncularından Gert Verheyen, Belçika'daki köşesinde Galatasaray Mbaye Diagne'nin kiralanmış olmasına tepki gösterdi.
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