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Mbaye Diagne yine çıldırttı: Nasıl transfer edersiniz?

Galatasaray'dan Belçika kulübü 'e kiralık olarak giden ve ve beklentilerin altında kalan 'ye sert eleştiri geldi. Belçika ekibinin efsane isimlerinden olan Gert Verheyen transfere tepki gsöterdi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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DİAGNE YİNE ÇILDIRTTI: NASIL TRANSFER EDERSİNİZ?

'ün efsane oyuncularından Gert Verheyen, Belçika'daki köşesinde Galatasaray 'nin kiralanmış olmasına tepki gösterdi.

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