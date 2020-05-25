Caner Erkin'den olay açıklama: Frank de Boer Inter kariyerimi bitirdi
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Inter'e transfer olduğu günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Caner, Mancini döneminde her şeyin yolunda gittiğini ancak Frank de Boer geldikten sonra istenilmediğini anladığını ve ayrıldığını açıkladı. Caner ayrıca Frank de Boer'in Inter gibi büyük bir kulüpte nasıl teknik adamlık yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.
Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrıldıktan sonra İtalya'nın en önemli kulüplerinden Inter ile anlaşan ancak yaşanan hoca değişikliğinin ardından umduğunu bulamayarak kısa bir süre sonra Beşiktaş'a gelen Caner Erkin, Inter günleriyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Amacının Inter gibi bir kulüpte düzenli olarak forma giymek ve kupalar kazanmak olduğunu, bu nedenle Inter'e transfer olduğunu söyleyen Caner Erkin, "Bunun yanında Inter taraftarının tadını çıkarmak istiyordum. Mancini görevden ayrıldıktan sonra ben kalıp savaşmak istedim. Ancak göreve gelen Frank de Boer'in bana karşı tutumu hiç hoş değildi. Beni altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu gibi bıraktı. Bu durum da kabul edilemezdi. Mancini beni sol kanatta oynatmak istiyordu ve sezon öncesinde oynanan tüm maçlarda şans tanımıştı. Bana çok güvendi. Gittiğine çok üzüldüm. Futbolda her şey olabilir. Ama Frank de Boer'in tutumu saygısızca ve kabaydı. Ben o ekibin bir parçası olmaktan dolayı gurur duydum. Gittiğimiz her yerde çok popülerdik. Tesisler çok özeldi ve çok mutluydum. Frank de Boer'in bana karşı neden böyle bir tutum sergilediğini hiç anlamadım. İtalya'ya ayak bastığı günden itibaren hiçbir zaman planlarında yer almadım. Kişisel antrenörle takımdan ayrı olarak çalışmak zorunda kaldı. Tutumu, futbol kariyerimi tamamen değiştirdi, Bununla ilgili bir açıklama bulamıyorum" diye konuştu.
"KARİYERİMİ BİTİRDİ"
Frank de Boer'in nasıl birisi olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Caner Erkin, "Inter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum. Herkes onun tutumunun Inter'e ait olmadığını fark edebilirdi. Bana yaptıklarından sonra onun hakkında iyi bir fikrim olmadı ve asla da olmayacak" dedi. Caner Erkin'in transfer olduğu dönemde Inter forması giyen Fransız futbolcu Jonathan Biabiany'nin "Frank de Boer, Inter tarihinin en kötü koçu" sözleriyle ilgili olarak "Ona tamamen katılıyorum, haklı" diyen Caner Erkin, "Inter'de geçirdiğim zaman kötü bir kişisel deneyime dönüştü. Kim bilir, belki bir gün yine Inter'de oynayabilirim. Gerçekten çok büyük hayallerim vardı ve sadece 2,5 ay takımda kalan bir teknik direktör yüzünden bu hayallerim yıkıldı. Yapacak bir şey yoktu ve bu durum dünyanın sonu değildi. Kariyerime en üst düzeyde devam etmek istiyordum. Inter taraftarlarına sevgi ve saygılarımı gönderiyorum" açıklamasını yaptı.
"KARİYERİMİ BİTİRDİ"
Frank de Boer'in nasıl birisi olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Caner Erkin, "Inter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum. Herkes onun tutumunun Inter'e ait olmadığını fark edebilirdi. Bana yaptıklarından sonra onun hakkında iyi bir fikrim olmadı ve asla da olmayacak" dedi. Caner Erkin'in transfer olduğu dönemde Inter forması giyen Fransız futbolcu Jonathan Biabiany'nin "Frank de Boer, Inter tarihinin en kötü koçu" sözleriyle ilgili olarak "Ona tamamen katılıyorum, haklı" diyen Caner Erkin, "Inter'de geçirdiğim zaman kötü bir kişisel deneyime dönüştü. Kim bilir, belki bir gün yine Inter'de oynayabilirim. Gerçekten çok büyük hayallerim vardı ve sadece 2,5 ay takımda kalan bir teknik direktör yüzünden bu hayallerim yıkıldı. Yapacak bir şey yoktu ve bu durum dünyanın sonu değildi. Kariyerime en üst düzeyde devam etmek istiyordum. Inter taraftarlarına sevgi ve saygılarımı gönderiyorum" açıklamasını yaptı.
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