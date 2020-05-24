İngiliz kulübün 2 futbolcusunda koronavirüs çıktı
Dünya genelindeki futbol kulüplerinin koronavirüs testleri devam ediyor. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yapılan testlerin ardından kulüpte 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yapılan testlerin ardından kulüpte 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'de oyunculara, teknik ekibe ve personele Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testler neticesinde 2 kişide durumun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 ismin kendilerini izole edeceği ve bundan sonra da kulüp tesislerine yalnızca negatif sonuçların olduğu isimlerin girebileceği ifade edildi.
Hull City'nin yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hasta mahremiyeti nedeniyle testleri pozitif çıkan isimler açıklanmayacak. Şu ana kadar hiçbir belirti göstermeyen ve kendilerini kötü hissetmeyen 2 kişi, belirlenen protokollere uygun şekilde 7 gün boyunca kendisini izole edecek ve daha sonra belirlenen bir tarihte tekrar teste girecek."
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