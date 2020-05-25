Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Arap kulüpleri devrede
Coronavirüs nedeniyle futbol gelirlerinden mahrum kalan Galatasaray'da, Belhanda ve Feghouli ile yollar ayrılacak. Arap kulüpleri yıldız oyuncular için sarı kırmızılı kulüple temas halinde.
Galatasaray'da maliyeti yüksek olan bir çok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen Belhanda ve Feghouli ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon euroluk teklifleri dahi kabul edecek. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek...
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