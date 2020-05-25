25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Arap kulüpleri devrede

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Arap kulüpleri devrede

Coronavirüs nedeniyle futbol gelirlerinden mahrum kalan 'da, ve Feghouli ile yollar ayrılacak. Arap kulüpleri yıldız oyuncular için sarı kırmızılı kulüple temas halinde.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2020
ABONE OL
GALATASARAY'DA BİR DÖNEM SONA ERİYOR!

'da maliyeti yüksek olan bir çok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen ve Feghouli ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon euroluk teklifleri dahi kabul edecek. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek...

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA