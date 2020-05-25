Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Arap kulüpleri devrede

Galatasaray'da maliyeti yüksek olan bir çok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen Belhanda ve Feghouli ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon euroluk teklifleri dahi kabul edecek. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek...