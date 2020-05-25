25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Milan'ın yeni hedefi Mario Götze

Sezon sonunda 'dan ayrılacağı açıklanan için İtalyan devi Milan'ın devrede olduğu öğrenildi. Milan'ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020
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GÖTZE İÇİN İTALYAN DEVİ DEVREDE!

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren 'da yıldız isim , 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan'ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan'ın, Götze'den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek. Milan'ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

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