TFF Sağlık Kurulu Süper Lig takım doktorları ile toplantı yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu ile 18 Süper Lig kulübünün takım doktorları video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, UEFA'nın yaklaşımları ve 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' süreci hakkında doktorlara bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
Futbol Federasyonu dün yapılan toplantıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.
TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi."
TFF Sağlık Kurulu 30 Mayıs Cumartesi günü ise TFF 1'inci Lig kulüplerinin takım doktorlarıyla bir araya gelecek.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Loris Karius'un yeni takımı belli oldu
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri!
- La Liga'nın başlayacağı tarih açıklandı!
- İşte sezon sonu bedava alınacak yıldızlar!
- Juventus ve Napoli Ramazan Bayramı'nı kutladı
- Mbaye Diagne'den flaş itiraf!
- Yeni Adana Stadı'nın koltuk renkleri ne olacak?
- Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Gökhan ve Caner sözleri...
- Transferde ilk bomba! 3 yıllık anlaşma imzaladı
- NBA'de flaş karar! Kalan maçlar...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri