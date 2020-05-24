Mario Balotelli transferinde önemli gelişme! Avantaj Galatasaray'ın elinde
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mario Balotelli için Brezilya ekipleri devreye girmesine rağmen Galatasaray, transferde avantajlı taraf olarak gösteriliyor.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki flaş isimlerden Mario Balotelli'nin takımı Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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