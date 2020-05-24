24 Mayıs 2020, Pazar
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Mario Balotelli transferinde önemli gelişme! Avantaj Galatasaray'ın elinde

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan için Brezilya ekipleri devreye girmesine rağmen , transferde avantajlı taraf olarak gösteriliyor.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020
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MARİO BALOTELLİ TRANSFERİNDE ÖNEMLİ GELİŞME!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren 'ın gündemindeki flaş isimlerden 'nin takımı Brescia'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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