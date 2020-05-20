Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: 18 kulübümüzle anlaştık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ile toplanacağını açıklamıştı. Daha önce alınan bu kararla birlikte TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kritik toplantı sona erdi.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katıldı.

SÜPER LİG'İN TARİHİ DEĞİŞMEDİ

Toplantı sonrasında daha önce 12 Haziran olarak belirlenen Süper Lig'in başlangıç tarihi değişmedi.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Liglerin 12 Haziran'da başlaması için tüm kulüplerle anlaştık. Ayrıca 7 kulüp önümüzdeki sezon 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu. Bu sezon düşme olmaması için bize başvuruldu. Bunu değerlendireceğiz.

Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Yapacağımız bir sürü seri toplantı neticesinde, kulüpleri finansal yönden nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları sizlerle de paylaşacağız. Corona virüsüyle mücadelede başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız"

Öte yandan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in de konuşması şu şekilde oldu;

"Pandemi çok yakından izleniyor ama ülkemizde bu durum çok iyi gidiyor. Beklentimiz bunun devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla birlikte başlaması.

TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk."