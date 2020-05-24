Loris Karius'un yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'la sözleşmesini sona erdiren Lorius Karius ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda hayal kırıklığından öteye gidemeyen Alman eldivenin yeni takımı belli oldu.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden Loris Karius, önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu Liverpool'da kalamayacak.
Goal.com İngiltere'de yer alan habere göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.
Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.
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