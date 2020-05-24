24 Mayıs 2020, Pazar
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Loris Karius'un yeni takımı belli oldu

'la sözleşmesini sona erdiren Lorius Karius ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı takımda hayal kırıklığından öteye gidemeyen Alman eldivenin yeni takımı belli oldu.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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LORİS KARİUS'UN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

ile olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi nedeniyle fesheden , önümüzdeki sezon da bonservisinin olduğu 'da kalamayacak.

Goal.com İngiltere'de yer alan habere göre, ekiplerinden , 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Alman kaleci ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu vurgulanırken, Hertha Berlin ihtimalinin şu anda tüm taraflar için en mantıklı seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı.

Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve şu anda idmanlara çıkamayan Karius, Beşiktaş'ta 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

Beşiktaş'tan resmi Karius açıklaması BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ KARİUS AÇIKLAMASI

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