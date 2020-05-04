Beşiktaş'tan resmi Karius açıklaması
Beşiktaş, Loris Karius ile yolların ayrıldığına dair resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir." denildi.
Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden Alman kaleci Loris Karius hakkında açıklama yaptı.
İşte Beşiktaş tarafından yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.
Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir.
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