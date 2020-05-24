Juventus ve Napoli Ramazan Bayramı'nı kutladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Juventus kulübü kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular milli futbolcu Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic'in yer aldığı video aracılığıyla paylaştı.
Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun." mesajını paylaştı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip
- La Liga'nın başlayacağı tarih açıklandı!
- Yeni transferini canlı yayında açıkladı
- Beşiktaş'a geri dönüyorlar
- NBA'de flaş karar! Kalan maçlar...
- Mbaye Diagne'den flaş itiraf!
- Yeni Adana Stadı'nın koltuk renkleri ne olacak?
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!
- Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Gökhan ve Caner sözleri...
- Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri