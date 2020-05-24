24 Mayıs 2020, Pazar
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Juventus ve Napoli Ramazan Bayramı'nı kutladı

(Serie A) takımlarından ve , dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Juventus kulübü kutlama mesajında , "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020
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JUVENTUS VE NAPOLİ RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADI

(Serie A) takımlarından ve , dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular milli futbolcu ve Miralem Pjanic'in yer aldığı video aracılığıyla paylaştı.

Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun." mesajını paylaştı.

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