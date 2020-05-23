Son dakika: NBA'de flaş karar! Kalan maçlar tek şehirde oynanacak
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan NBA, 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının temmuz sonundan itibaren tek bir şehirde oynatılması için görüşmeler yapıldığı bildirildi.
NBA'den yapılan açıklamada, Ulusal Basketbol Oyuncular Birliği ile çalışmaların ardından Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde bütün maçların oynanması için The Walt Disney şirketi ile görüşüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, antrenmanlar ve maçların, oyuncuların kalacağı yerlerin tek bir merkezde olmasının planlandığı belirtildi.
Organizasyonlarda yer alacak herkesin sağlığının öncelikli olduğu, halk sağlığı uzmanları ve hükümet yetkilileri ile sağlık protokolleri üzerinde çalışıldığı aktarıldı.
NBA'e koranavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilmişti.
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