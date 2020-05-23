23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: NBA'de flaş karar! Kalan maçlar tek şehirde oynanacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan , 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının temmuz sonundan itibaren tek bir şehirde oynatılması için görüşmeler yapıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020
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NBA'DE FLAŞ KARAR! KALAN MAÇLAR...

'den yapılan açıklamada, Ulusal Oyuncular Birliği ile çalışmaların ardından Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde bütün maçların oynanması için The Walt Disney şirketi ile görüşüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, antrenmanlar ve maçların, oyuncuların kalacağı yerlerin tek bir merkezde olmasının planlandığı belirtildi.

Organizasyonlarda yer alacak herkesin sağlığının öncelikli olduğu, halk sağlığı uzmanları ve hükümet yetkilileri ile sağlık protokolleri üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

NBA'e koranavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilmişti.

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