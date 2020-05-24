Anadolu Efes'in yaptırdığı koronavirüs testleri negatif çıktı
Koronavirüs testleri parkede de devam ederken, Anadolu Efes THY Avrupa Ligi nedeniyle uygulama yaptırdı. Yapılan açıklamada, Anadolu Efes'te yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Kovid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.
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