Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Gökhan Gönül ve Caner sözleri...
Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın sessizliğini bozdu. Genç çalıştırıcı, siyah beyazlı takımın genel durumu, Karius transferi, Gökhan Gönül ile Caner Erkin hakkında yaşanan gelişmelere açıklık getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ramazan Bayramı için Hürriyet'e verdiği özel röportajda, siyah beyazlı camiaya seslendi. Coronavirüsü ile mücadelede elde edilen başarı sayesinde normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Yalçın, "Ülke olarak hepimiz çok zor günler yaşadık.
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