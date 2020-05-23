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Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Gökhan Gönül ve Caner sözleri...

takımlarından 'ın başarılı çalıştırıcısı sessizliğini bozdu. Genç çalıştırıcı, siyah beyazlı takımın genel durumu, Karius transferi, ile hakkında yaşanan gelişmelere açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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SERGEN YALÇIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU! GÖKHAN VE CANER SÖZLERİ...

Teknik Direktörü , Ramazan Bayramı için Hürriyet'e verdiği özel röportajda, siyah beyazlı camiaya seslendi. Coronavirüsü ile mücadelede elde edilen başarı sayesinde normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Yalçın, "Ülke olarak hepimiz çok zor günler yaşadık.

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