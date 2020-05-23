Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Gökhan Gönül ve Caner sözleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ramazan Bayramı için Hürriyet'e verdiği özel röportajda, siyah beyazlı camiaya seslendi. Coronavirüsü ile mücadelede elde edilen başarı sayesinde normalleşme sürecinin başladığını vurgulayan Yalçın, "Ülke olarak hepimiz çok zor günler yaşadık.