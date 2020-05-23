Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri!
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında alınan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ediyor...
Yeni teknik direktör için gündemine pek çok isim gelen sarı lacivertlilerde en çok öne çıkan isim ise Nenad Bjelica ve Erol Bulut. Kanarya'nın gündeminde olan Nenad Bjelica, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu
RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak Türkiye'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.
Hürriyet'in haberine göre 48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten Nisan ayında ayrıldı.
Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.
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