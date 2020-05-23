23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe sözleri!

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında alınan puan kayıpları nedeniyle  ile yolları ayıran 'de yeni hoca arayışları devam ediyor...

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Giriş Tarihi: 23.05.2020
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NENAD BJELİCA'DAN FENERBAHÇE SÖZLERİ!

Yeni için gündemine pek çok isim gelen sarı lacivertlilerde en çok öne çıkan isim ise ve Erol Bulut. Kanarya'nın gündeminde olan Nenad Bjelica, hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımın gözde adaylarından Nenad Bjelica sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu

RTL'ye konuşan Bjelica, Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Fenerbahçe, 30 milyon taraftara sahip büyük bir kulüp. Ben dahil her antrenör için orada çalışmak zor. Fenerbahçe'ye 'evet' demedim. Müzakereler bitmedi. Beni aradılar ve durumumu sordular. Takımı Haziran başında devralmamı istediler. Ancak 'de şartlar henüz hazır değil." diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre 48 yaşındaki Nenad Bjelica, iki yıldır çalıştırdığı Hırvat ekibi 'ten Nisan ayında ayrıldı.

Hırvat teknik adam daha önce Lech Poznan, Spezia, , Wolfsberger, Lustenau ve Karnten'i çalıştırdı.

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