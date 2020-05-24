Caner Erkin Inter'den neden ayrıldığını anlattı: "Frank De Boer..."
Milli futbolcu Caner Erkin, Fenerbahçe'den Inter'e transfer olduğu dönemi anlattı. İtalyan basınına konuşan Caner Erkin, Frank De Boer'un kendisini antrenmalara bile almadığını belirtti. Caner Erkin, "Tüm hayallerimin, yalnızca 2.5 ay orada kalabilen bir adam tarafından parçalanması çok korkunçtu." dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Inter'den ayrılış sürecinde Frank De Boer ile yaşadıklarını İtalyan basınına anlattı.
"Inter'e transferimin kariyerim için büyük bir adım olacağını, düzeli oynayıp kupalar kazanabileceğimi ve taraftarların sevgisini kazanabileceğimi düşündüm. Mancini gittiğinde bile Inter'den ayrılmak istemedim ancak Frank de Boer'un bana karşı tutumu çok kötüydü."
"ANTRENMANLARA BİLE ALMADI"
"De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı. Kariyerimi değiştirmeme sebep oldu. Bana neden böyle davrandığını hiç anlamadım. Beni antrenmanlara bile almadı. Herkes De Boer'un nasıl bir kişi olduğunu biliyordu. Inter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum."
"INTER TARİHİNİN EN KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ"
"De Boer'un Inter tarihinin en kötü teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Tüm hayallerimin, yalnızca 2.5 ay orada kalabilen bir adam tarafından parçalanması çok korkunçtu."
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