Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.