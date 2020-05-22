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Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı

'da yapılan koronavirüs testlerinde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Trabzonspor, futbolcu ve personelinde koronavirüs testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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YENİ MALATYASPOR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Son dakika: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı SON DAKİKA: BTCTURK YENİ MALATYASPOR'DA 1'İ FUTBOLCU 2 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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