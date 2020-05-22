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Haberler Spor Haberleri Son dakika: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... takımlarından 'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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YENİ MALATYASPOR'DA 2 KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI

takımlarından 'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesislerin'de tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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