PSG'nin genç oyuncusu Jordan Diakiese hayatını kaybetti
Paris Saint Germain altyapısı çıkışlı olan ve amatör lig takımlarından AS Furiani'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Jordan Diakiese hayatını kaybetti.
Genç oyuncunun vefat haberini kulübü AS Furiani duyurdu.
ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Takım arkadaşlarının bu vefattan dolayı çok ciddi bir moral bozukluğu içinde oldukları belirtilirken kulüp, oyuncunun ailesine de başsağlığı diledi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray acil kaynak arayışına girdi!
- 51 gün boyunca karantinada kalacaklar
- İngiltere Premier Lig'den flaş karar! Devam edecek
- Başkan Çebi'nin test sonuçları belli oldu
- Juventuslu futbolcuların sonuçları açıklandı
- Frederic Kanoute Sevilla şehrine cami yaptırıyor!
- Ceferin: 1 milyon dolara bahse girerim
- İspanya futbolu için karar verildi
- İşte Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi!
- Trabzonspor'dan transfer harekatı! İki bomba birden...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
- 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
- e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...