22 Mayıs 2020, Cuma
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PSG'nin genç oyuncusu Jordan Diakiese hayatını kaybetti

altyapısı çıkışlı olan ve amatör lig takımlarından AS Furiani'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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DÜNYA ŞOKTA! GENÇ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Genç oyuncunun vefat haberini kulübü AS Furiani duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Takım arkadaşlarının bu vefattan dolayı çok ciddi bir moral bozukluğu içinde oldukları belirtilirken kulüp, oyuncunun ailesine de başsağlığı diledi.

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