PSG'nin genç oyuncusu Jordan Diakiese hayatını kaybetti

Genç oyuncunun vefat haberini kulübü AS Furiani duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Takım arkadaşlarının bu vefattan dolayı çok ciddi bir moral bozukluğu içinde oldukları belirtilirken kulüp, oyuncunun ailesine de başsağlığı diledi.