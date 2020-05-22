22 Mayıs 2020, Cuma
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PSG'den Mauro Icardi için 60 milyon euro

Fransız ekibi , Inter'den bu sezon kiralık olarak alınan 'nin bonservisi için Milano temsilcisine 60 milyon euro önerdi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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PSG'DEN MAURO ICARDİ İÇİN 60 MİLYON EURO

'nin 'ye kiralanırken yapılan anlaşmasında satın alma opsiyonu 70 milyon euroydu ancak Fransızlar yeni tekliflerinde 50 milyon euro ve 10 milyon euro da performans bonus paketi önerisinde bulundular.

Ligue 1'de Corona virüs salgını nedeniyle maçların oynanamayacak olmasına karar verilmiş ve PSG şampiyon ilan edilmişti.

27 yaşındaki Arjantinli yıldız bu sen çıktığı toplam 31 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

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