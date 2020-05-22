PSG'den Mauro Icardi için 60 milyon euro

Mauro Icardi'nin PSG'ye kiralanırken yapılan anlaşmasında satın alma opsiyonu 70 milyon euroydu ancak Fransızlar yeni tekliflerinde 50 milyon euro ve 10 milyon euro da performans bonus paketi önerisinde bulundular.

Fransa Ligue 1'de Corona virüs salgını nedeniyle maçların oynanamayacak olmasına karar verilmiş ve PSG şampiyon ilan edilmişti.

27 yaşındaki Arjantinli yıldız bu sen çıktığı toplam 31 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergilemişti.