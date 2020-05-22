İşte Galatasaray'ın kurtuluş reçetesi!

Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren Galatasaray, Sivasspor'la arasındaki 10 puanlık farkı kapatmış ve şampiyonluk yarışına ortak olmuştu. Koronavirüs süreci saha içinde olduğu kadar saha dışında da sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi. Hasar tespitinde bulunan yönetim, iki ayda mahrum kalınan geliri 100 milyon TL olarak hesapladı. Galatasaraylı yetkililer zararı en aza indirmek için 4 farklı proje üzerinde çalışıyor.

1- Futbol takımına nisan ve mayıs aylarında 10 milyon Euro ödeme yapması gereken yönetim, futbolculardan yüzde 15 indirim talep etti. Oyuncularla yapılan maaş pazarlıkları devam ediyor.

2- Seyircisiz oynanacak maçlarda Türk Telekom Stadı'ndaki koltuklara 149 TL karşılığında taraftarların baskılı fotoğrafları koyulacak.

3- Yedek kulübesinde maske ile oturacak teknik heyet ve futbolcuları kameraların sürekli göstereceğini bilen sarı-kırmızılı kulüp, maskelere reklam verecek bir firma ile anlaşmaya da artık çok yakın.

4- Türk Telekom Stadı'nın dış cephesine reklam almak için harekete geçen Galatasaray yönetimi, yetkili mercilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

ELDİVENLİ İDMAN

Sarı-kırmızılı takım dün Florya'da çalışmalarını sürdürürken teknik heyet ve oyuncuların çalışma boyunca eldiven taktıkları görüldü.

Mehmet Özcan-Sabah