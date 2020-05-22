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Beşiktaş sambacı stoper Renato Chaves'i gündemine aldı

için Avrupa basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. İtalyan basınına göre Siyah-beyazlılar Brezilyalı stoperi 'i gündemine aldı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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BEŞİKTAŞ SAMBACI STOPERİ GÜNDEMİNE ALDI!

için Avrupa basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar Brezilyalı stoperi 'i gündemine aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde el-Wahda forması giyen 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Bu sezon El-Wahda formasıyla 18 maça çıkan Chaves'in piyasa değeri 750 bin Euro olarak görülüyor. Bu arada Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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