21 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri! Sıcak bakıyor

Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan için ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi. İtalyan yıldızın menajeri , Balotelli'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtti.

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G.SARAY'DA BALOTELLİ SESLERİ! TEKLİFE SICAK BAKIYOR

'da sesleri yükselmeye başladı. Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Balotelli'nin menajeri , kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi. Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon 'da forma giymek istemediği belirtildi.

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